Редкий кадр: Кристина Агилера и ее дочь Саммер Рейн после концерта певицы в Лас-Вегасе

Девочка сопровождает маму в туре фото: @xtinaКристина Агилера поделилась очаровательными снимками со своей девятилетней дочерью Саммер Рейн, которые, судя по всему, были сделаны за кулисами ее шоу в Лас-Вегасе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии