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Белоруссия цветет, Евросоюз гниет

Белоруссия цветет, Евросоюз гниет

Владимир Путин как-то заметил, что граница России не заканчивается нигде. А ведь действительно, рано или поздно придет тот день, когда возникнет безграничное пространство от Лиссабона до Владивостока -  и, как говорится, далее со всеми…       Вперед, на Запад! А пока на сломе старого мира несколько западнее нас существуют некие русофобские вымирающие хуторские недоразумения, которые при развале СССР в угоду историческому моменту были названы государствами, и поэтому приходится считаться с тем, что там на сегодня имеется государственная граница со всей ее бутафорской атрибутикой, действующими лицами и исполнителями.

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