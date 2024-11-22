День в истории: чем запомнилось 22 ноября

Ижевск. Удмуртия. Подборка событий, произошедших 21 ноября.РодилисьВ этот день на свет появились русский писатель и этнограф Владимир Даль (1801-1872), президент Франции Шарль де Голь (1890-1970), советский государственный деятель Лазарь Каганович (1893-1991), Маршал Советского Союза Родион Малиновский (1898-1967), последний председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов (1942), российский писатель Виктор Пелевин (1962)Что произошлоВ 1906 году в Российской империи началась аграрная реформа председателя Совета министров Петра Столыпина, в 1941 году началось движение по Дороге Жизни, снабжающей блокадный Ленинград, в 1963 году в Далласе застрелен президент США Джон Кеннеди, в 1982 году Набережные Челны переименовали в Брежнев, в 1990 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер ушла в отставку, в 2004 году на Украине началась «оранжевая революция».