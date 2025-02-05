Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Часовщик
    У людей даже нет логического мышления,вы за войну,да.А когда заговорили о сале,то уже про войну забыли.Немецкие бюргеры ...
  • Виктор Галкин
    Да давно уже пора, потихоньку их отстреливать.150 миллионов. За...
  • Михаил Васильев
    Поумнее не мог ничего предложить?150 миллионов. За...

Зеленский добивается, чтобы русские взяли Одессу – норвежский профессор

Зеленский добивается, чтобы русские взяли Одессу – норвежский профессор

Русские не для того начинали СВО, чтобы на Украину зашли и закрепились войска НАТО. Об этом на канале американского блогера Эндрю Наполитано заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх