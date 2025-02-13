Больше солнечного света в детстве связывают с меньшей активностью при заболеваниях у детей с рассеянным склерозом

Исследование, опубликованное 12 февраля 2025 года в журнале «Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation«, выявило связь между воздействием солнечного света в раннем возрасте и снижением риска рецидивов у детей с рассеянным склерозом (РС).
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