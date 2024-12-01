Барри Хокинс победил Аллена и вышел в финал Чемпионата Великобритании 2024

Марк Аллен потерпел поражение в решающем фрейме Барри Хокинсу в полуфинале Чемпионата Великобритании 2024 в Йорке, сообщает WST Барри Хокинс (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Квалификация - результаты Расписание - трансляции Видео - турнира Видео - 1/2 финала Видео - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Видео - 1/16 финала Видео - Квалификации Голосования - турнира Барри Хокинс в решающем фрейме обыграл Марка Аллена со счетом 6-5 в изнурительной ночной битве и вышел в финал Чемпионата Великобритании 2024 в Йорке.