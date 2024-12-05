РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Ну почему таких ублюдков не ликвидируют при задержании...Пьяный автомобили...
  • Константин Самарин
    Увы, правды мы уже ни когда не узнаем."Я взяла пистолет...
  • Константин Самарин
    Лучше расскажите, на какие продукты поставлены рекорды по подорожанию. Думаю, список будет на много обширнее.В России посчитал...

Расчет РСЗО "Град" нанес артудар по боевикам ВСУ на красноармейском направлении

Расчет РСЗО "Град" нанес артудар по боевикам ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Расчет РСЗО "Град", поддерживая наступление подразделений группировки войск "Центр", нанес артудар по скоплению боевиков и технике военнослужащих ВСУ и украинских националистов на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх