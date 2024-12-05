Расчет РСЗО "Град" нанес артудар по боевикам ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Расчет РСЗО "Град", поддерживая наступление подразделений группировки войск "Центр", нанес артудар по скоплению боевиков и технике военнослужащих ВСУ и украинских националистов на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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