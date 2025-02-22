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Священник Волков: во Вселенскую субботу Церковь поминает всех усопших христиан

Священник Волков: во Вселенскую субботу Церковь поминает всех усопших христиан

Во Вселенскую субботу, 22 февраля, Русская Православная Церковь поминает всех усопших христиан.Русская Православная Церковь 22 февраля, во Вселенскую субботу, поминает всех усопших христиан, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Александр Волков.

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