Шойгу раскритиковал руководство завода за срыв сроков изготовления перспективного САУ

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения в Екатеринбурге за затягивание сроков изготовления новой партии перспективных САУ.
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