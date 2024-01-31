Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу раскритиковал руководство завода за срыв сроков изготовления перспективного САУ

Шойгу раскритиковал руководство завода за срыв сроков изготовления перспективного САУ

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения в Екатеринбурге за затягивание сроков изготовления новой партии перспективных САУ.

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