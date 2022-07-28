Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 236: молекула «хороших» и «плохих» воспоминаний

Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 236: молекула «хороших» и «плохих» воспоминаний

Зачастую наши воспоминания можно отнести к категории «хорошие» или «плохие». Переживание хороших воспоминаний приносит нам положительные эмоции.

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