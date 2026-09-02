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Газета.ру

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В РАПСИ напомнили об истоках успехов российских киберспортсменов

В РАПСИ напомнили об истоках успехов российских киберспортсменов

Россия одной из первых в мире признала киберспорт на государственном уровне, что позволило за четверть века сформировать в стране полноценную систему подготовки спортсменов и соревнований и добиться ведущих позиций на мировой арене.

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