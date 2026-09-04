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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин после гола «Ахмату»: «Играю не на уколах. Готовимся к «Спартаку»

Константин Тюкавин рассказал о своем самочувствии. Накануне нападающий «Динамо» вышел на замену во втором тайме матча с « Ахматом » (3:0) в Фонбет Кубке России и забил гол.

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