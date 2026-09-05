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Встреча «Почему мы повторяем чужие истории?»

Встреча «Почему мы повторяем чужие истории?»

Иногда повторяющиеся ситуации становятся заметны только спустя время. Меняются обстоятельства и люди, но конфликт развивается по знакомому сценарию, выбор снова приводит к похожему результату, а внутренний голос неожиданно говорит словами родителей или других значимых людей.

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