Володин дал наказ Мишустину от Госдумы по ЖКХ

Спикер государственной думы Вячеслав Володин призвал исполняющего обязанности Председателя Правительства Михаила Мишустина назначить одного ответственного вице-премьера, отвечающего за сферу жилищно-коммунального хозяйства.
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