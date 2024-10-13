Цены на еду начали разрушать Францию

@ REUTERS Tекст: Валерия Вербинина Массовые беспорядки вспыхнули еще на одной территории, оставшейся у Франции от ее былого имперского прошлого – карибском острове Мартиника.
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