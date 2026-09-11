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Газета.ру

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Юмористка Елена Борщева рассказала, что официально сменила отчество

Юмористка Елена Борщева рассказала, что официально сменила отчество

Звезда команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщева официально сменила отчество. Юмористка рассказала об этом в соцсетях.

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