В Севастополе предлагают создать Дом актёра

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел двустороннюю встречу с народным артистом России, председателем Союза театральных деятелей Российской Федерации, художественным руководителем театра Олега Табакова — Владимиром Машковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии