https://t.me/russkiy_malchik/1884Насколько могу судить, обмен провели очень выгодный для нас.Номинально по количеству он выглядит как неравный, но по качеству всё наоборот - вернувшиеся 10 "стоят" больше их 16.
Обмен героев на подлецов — прекрасный ход России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
А я хочу знать, кто это быдло! быдлов много....
Ответить
13 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Посмотри вчерашнюю картинку с бледного дома пендосии, их много там собралось.
Ответить
12 час.
Надежда
Какая была трогательная встреча наших героев, просто до слез!)❤️
Ответить
7 час.
Свежие комментарии