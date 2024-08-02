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Обмен героев на подлецов — прекрасный ход России

Обмен героев на подлецов — прекрасный ход России

https://t.me/russkiy_malchik/1884Насколько могу судить, обмен провели очень выгодный для нас.Номинально по количеству он выглядит как неравный, но по качеству всё наоборот - вернувшиеся 10 "стоят" больше их 16.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
А я хочу знать, кто это быдло! быдлов много....
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13 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Посмотри вчерашнюю картинку с бледного дома пендосии, их много там собралось.
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12 час.
Надежда
Какая была трогательная встреча наших героев, просто до слез!)❤️
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7 час.

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