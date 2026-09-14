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Капитан с 20-летним опытом пропал после ЧП у побережья Сочи

Капитан с 20-летним опытом пропал после ЧП у побережья Сочи

Подавший сигнал тревоги капитан танкера пропал у берегов Сочи после ЧП, рассказала "КП - Кубань" его дочь.

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