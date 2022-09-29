Американская пресса пишет о «реальности» применения ядерного оружия на Украине

Американская пресса пишет о «реальности» применения ядерного оружия на Украине

Россия в случае серьезных угроз своей безопасности действительно может применить ядерное оружие на Украине, поэтому слова президента Владимира Путина не стоит воспринимать как блеф.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх