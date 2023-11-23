«Смелый, веселый, талантливый парень»: коллеги вспоминают погибшего в зоне СВО журналиста Бориса Максудова

«Смелый, веселый, талантливый парень»: коллеги вспоминают погибшего в зоне СВО журналиста Бориса МаксудоваПогибший в результате атаки БПЛА в Запорожской области 38-летний корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов работал в зоне СВО с первых дней.
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