Первые жители Авдеевки получили российские паспорта

Первые российские паспорта получили жители Авдеевки, которая была освобождена ВС РФ 17 февраля. Об этом рассказал глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит город, Дмитрий Шевченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии