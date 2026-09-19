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The Eurasia Daily news agency

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Le Pen and Bardella have complained that Russia is destabilizing France with a "Auchan"

Le Pen and Bardella have complained that Russia is destabilizing France with a "Auchan"

Le Pen and Bardella called the transfer of "Auchan" a hostile act against France. This is stated in a joint statement by the leaders of the French "National Union" party.

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