Le Pen and Bardella have complained that Russia is destabilizing France with a "Auchan"

Le Pen and Bardella called the transfer of "Auchan" a hostile act against France. This is stated in a joint statement by the leaders of the French "National Union" party.
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