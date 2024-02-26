Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина о форме списка сборщиков подписей

Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, который пытался оспорить форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатом на выборах президента страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии