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  • Пульхерия Djem
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  • Natalia Ivanova
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    кириенко предатель!!!Кириенко поблагод...

Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина о форме списка сборщиков подписей

Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина о форме списка сборщиков подписей

Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, который пытался оспорить форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатом на выборах президента страны.

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