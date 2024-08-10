Настал большой день и для борцов вольного стиля на Олимпийских играх

Большой день настал и для борцов вольного стиля на Олимпийских играх в Париже. В категории до 65 кг Максим Сакулцан встретится сегодня, 10 августа, с японцем Котаро Киюока, а Раду Лефтер в дебютной встрече весовой категории до 97 кг сразится с поляком Збигневом Матеушем Барановским.