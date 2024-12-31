Зеленский уволил замруководителя своего офиса Романа Машовца*. Об этом пишут украинские СМИ.В России Машовец объявлен в розыск как организатор терактов и координатор подготовки убийств высокопоставленных чиновников Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии