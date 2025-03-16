Росгвардия поможет разминировать освобожденные территории Курской области для возвращения жителей

Войска Росгвардии приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области. Об этом в воскресенье, 16 марта, в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
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