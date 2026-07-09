Рейтинг стран по уровню доверия к новостям в 2026 году / © Visual Capitalist Данные для этой инфографики взяты из исследования Digital News Report 2026, подготовленного Институтом Рейтер по изучению журналистики.
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