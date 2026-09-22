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iPhone 18 Pro с 1 ТБ флеш-памяти сильно тормозит после заполнения кэша — скорость может упасть до 1,1 МБ/с

iPhone 18 Pro с 1 ТБ флеш-памяти сильно тормозит после заполнения кэша — скорость может упасть до 1,1 МБ/с

«Если бы это произошло практически с любым флагманским брендом Android, негативная реакция, вероятно, уже была бы огромной» Apple, по данным Ice Universe, активно использует память QLC NAND в версиях iPhone 18 Pro на 1 и 2 ТБ.

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