Владимир Путин провел переговоры с Трампом: главные новости СВО за 18 марта

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом, российские войска зашли в Сумскую область и продвигаются на Запорожье, а полковник запаса заявил, что ВСУ не смогут удержать позиции в Белгородской области.