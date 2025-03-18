Владимир Путин провел переговоры с Трампом: главные новости СВО за 18 марта

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом, российские войска зашли в Сумскую область и продвигаются на Запорожье, а полковник запаса заявил, что ВСУ не смогут удержать позиции в Белгородской области.
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