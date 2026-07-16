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Регионы России

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Игровая форма Пеле с финала ЧМ-1958 продана за 4,88 млн долларов

Игровая форма Пеле с финала ЧМ-1958 продана за 4,88 млн долларов

Торги, которые были начаты 29 июня и завершились 16 июля, прошли в два этапа. Футболка из раздевалки Пеле передавалась сначала его товарищу по команде 1958 года Диде, затем поступила в Музей спорта Бразилии, а впоследствии была приобретена частным коллекционером.

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