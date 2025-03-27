Мэтт Хоуган: "Последний экзистенциальный риск для биткоина устранен"

Инвестиционный директор Bitwise Asset Management, Мэтт Хоуган, заявил, что решение президента США Дональда Трампа о создании стратегического биткоин-резерва ликвидировало последний риск для первой криптовалюты.
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