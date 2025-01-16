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Царьград

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Атака дронов ВСУ: повреждены дома в Тамбове и Белгороде, 27 сбито

Атака дронов ВСУ: повреждены дома в Тамбове и Белгороде, 27 сбито

В результате ударов украинских дронов повреждены здания в Тамбовской и Белгородской областях. Министерство обороны сообщило о ликвидации 27 беспилотников, включая 18 в указанных регионах.

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