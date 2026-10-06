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Битва за Конгресс: кто бы ни победил – Трамп проиграет

Битва за Конгресс: кто бы ни победил – Трамп проиграет

До промежуточных выборов в Конгресс США осталось менее месяца, и они обещают быть очень жаркими. Впереди – настоящая битва американских политических «тяжеловесов», результаты которой во многом определят расстановку сил в Соединенных Штатах на ближайшие годы.

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