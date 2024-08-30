Эксперт Храпунова: мошенники шлют пенсионерам письма с фишинговыми ссылками

В РФ фиксируют случаи рассылки злоумышленниками пенсионерам сообщений, предупреждающих о якобы необходимом переводе пенсий в цифровые рубли и содержащих фишинговые ссылки, сообщает РИА Новости со ссылкой на куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллу Храпунову.
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