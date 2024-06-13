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Жан-Себастьян Деа: «Игра Бобровского невероятна. То, что он делает, – фантастика. Если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли, его могут признать лучшим игроком финала»

Жан-Себастьян Деа высказался об игре Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4:1) во втором матче и ведет 2-0 в финальной серии плей-офф.

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