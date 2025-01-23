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Царьград

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"Цацкались и таскали по всем каналам": Поплавская озвучила неприятную правду после заочного приговора Соколовской

"Цацкались и таскали по всем каналам": Поплавская озвучила неприятную правду после заочного приговора Соколовской

В Москве суд вынес заочный приговор скандально известной украинской журналистке Янине Соколовской: 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии за фейки о русской армии.

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