“You’re Rude And Also A Liar”: Kelly Clarkson Fired Back At A Brooklyn Store’s Response To Her Claims About Being Poorly Treated. Here’s A Complete Breakdown Of The Back-And-Forth Drama.

“Just drove all the way to Brooklyn to check out this store I thought looked really rad and had a few things in mind to buy and literally was looked at as if I couldn’t afford it and was told he could find something comparable for me,” Kelly’s first tweet claimed.
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