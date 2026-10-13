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Ставки фрахта супертанкеров начали снижаться после рекордного роста

Ставки фрахта супертанкеров начали снижаться после рекордного роста Стоимость фрахта VLCC из Мексиканского залива в Китай снизилась до $635 тыс.

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