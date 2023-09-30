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Медведев: СВО будет продолжаться до полного уничтожения украинского режима

Медведев: СВО будет продолжаться до полного уничтожения украинского режима

Специальная военная операция (СВО) Москвы будет продолжаться до полной ликвидации режима, который в настоящий момент находится у власти на Украине.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot; В МИД РФ ответили на вопрос о смене режима на Украине Вероника Полынина 19 апреля 2022, 12:34 Россия не намерена менять режим на Украине, граждане страны должны решить сами, как им жить дальше. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today, передает ТАСС. https://news.rambler.ru/politics/48510135-v-mid-rf-otvetili-na-vopros-o-smene-rezhima-na-ukraine/ ОБ этом не раз заявлял и Путин.  Так будем режим уничтожать или нет?!  У Медведева своя политика ?!
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