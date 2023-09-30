Медведев: СВО будет продолжаться до полного уничтожения украинского режима

Анфиса Иванова

" В МИД РФ ответили на вопрос о смене режима на Украине Вероника Полынина 19 апреля 2022, 12:34 Россия не намерена менять режим на Украине, граждане страны должны решить сами, как им жить дальше. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today, передает ТАСС. https://news.rambler.ru/politics/48510135-v-mid-rf-otvetili-na-vopros-o-smene-rezhima-na-ukraine/ ОБ этом не раз заявлял и Путин. Так будем режим уничтожать или нет?! У Медведева своя политика ?!