БлокнотРУ После того, как Дональд Трамп заявил о намерении присоединить к США Гренландию, жители Абхазии массово сообщают о желании стать территорией Соединенных Штатов.
«Рубли – фигня, лучше долларами»: Абхазия вслед за Гренландией захотела в состав США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наиль Бакиров
Тоже померещились "кружевные трусики" ? Не вкурили опыт хохлов ? От дохлого осла уши получит Абхазия , а не строительство курортов . Америка может начать строительство... военных баз , но Россия этого не позволит !!!
Ответить
2 час.
Андрей
Чушь какая-то, а не статья! И самое гловное, что пипл на это дело ведется! Абхазы заявили... Что, абхазы все сразу и одновременно? Да, там есть маленькая, но весьма активная часть, которая, судя по всему, сидит на оплате некоторых западных стран.. Как это было, да и сейчас есть, почти во всех бывших регионах СССР... Эти, которые на оплате и мутят воду, дестабилизируют обстановку в различных регионах, в том числе и в Абхазии... А цель всех подобных публикаций - формирование отрицательного мнения друг о друге, создание напряженности в отношениях между нами и нашими соседями... Жаль, что наш народ не хочет этого понимать, да еще и дровишек подбрасывает в разгорающийся костер противоречий...
Ответить
45 мин.
СК
Сергей К
Да нахрен США Абхазия? США - это сплошная Абхазия! США же южнее России, и они имеют общирное океанское побережье. Действительно, хоть какая-то польза для США может быть, только если военные базы свои поставят. Да и то вопрос. Надо ли им это? Ну, тут может быть два дейчтвия. Первое - тупо игнорировать абхазские равлкчения с грезами о США. Второе. Если не поможет первое. А тупо вломить абхазам не пробовали? Это, бывает, помогает. В межгосударственных и прочих отношениях.
Ответить
16 мин.
Свежие комментарии