«Рубли – фигня, лучше долларами»: Абхазия вслед за Гренландией захотела в состав США

Андрей

Чушь какая-то, а не статья! И самое гловное, что пипл на это дело ведется! Абхазы заявили... Что, абхазы все сразу и одновременно? Да, там есть маленькая, но весьма активная часть, которая, судя по всему, сидит на оплате некоторых западных стран.. Как это было, да и сейчас есть, почти во всех бывших регионах СССР... Эти, которые на оплате и мутят воду, дестабилизируют обстановку в различных регионах, в том числе и в Абхазии... А цель всех подобных публикаций - формирование отрицательного мнения друг о друге, создание напряженности в отношениях между нами и нашими соседями... Жаль, что наш народ не хочет этого понимать, да еще и дровишек подбрасывает в разгорающийся костер противоречий...