Учёный Солодников назвал диабет «спусковым крючком» развития рака лёгкого

Повышенный уровень сахара в крови у людей с диабетом увеличивает риск развития рака лёгкого. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук и доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Сергей Солодников.
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