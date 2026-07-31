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Нижегородская правда

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Учёный Солодников назвал диабет «спусковым крючком» развития рака лёгкого

Повышенный уровень сахара в крови у людей с диабетом увеличивает риск развития рака лёгкого. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук и доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Сергей Солодников.

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