«Нажиться на российском экспорте»: СВО сорвала циничный план Чубайса

Анатолий Чубайс, занимавший должность спецпредставителя президента по отношениям с международными организациями и вопросам устойчивого развития, планировал взять налог с российских компаний, экспортирующих товары за рубеж.
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