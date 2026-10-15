Власти ДНР планируют в кратчайшие сроки возобновить автобусное сообщение между Донецком и Старомихайловкой после того, как частный перевозчик самовольно прекратил обслуживание маршрута № 97, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на региональный Минтранс.
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