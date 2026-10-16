Севастопольские школьники начали изучать таможенное дело.В Севастополе в школе №44 начал работу первый в городе профильный класс, ориентированный на таможенную службу.
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