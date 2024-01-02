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Жених не поскупился: вернувшаяся в Москву Заворотнюк засветила обручальное кольцо

Жених не поскупился: вернувшаяся в Москву Заворотнюк засветила обручальное кольцо

Дочь актрисы приехала навестить родных. Анна Заворотнюк СоцсетиДочь Анастасии Заворотнюк в настоящее время живет с возлюбленным в Дубае, однако на новогодние праздники Анна прилетела в Москву, чтобы провести их в кругу родных и друзей.

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