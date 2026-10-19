Саудовская Аравия: Malaysia Airlines возобновила полеты в международный аэропорт Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) и аэропорт Медины принца Мохаммеда бин Абдель Азиза (MED/OEMA) после приостановки из-за региональной напряженности.
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