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Пронедра

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Чего ждать Киеву: как на Украину повлияет война на Ближнем Востоке

Чего ждать Киеву: как на Украину повлияет война на Ближнем Востоке

Чего ждать Киеву: как на Украину повлияет война на Ближнем Востоке Евгения КомароваНедавние события на Ближнем Востоке оказывают непосредственное влияние на Украину и могут серьезно воздействовать на ее статус в мировом сообществе.

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