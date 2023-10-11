Чего ждать Киеву: как на Украину повлияет война на Ближнем Востоке Евгения КомароваНедавние события на Ближнем Востоке оказывают непосредственное влияние на Украину и могут серьезно воздействовать на ее статус в мировом сообществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии