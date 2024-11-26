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Международный день сапожника: когда отмечается, история, традиции и как поздравить мастеров обувного дела

Международный день сапожника: когда отмечается, история, традиции и как поздравить мастеров обувного дела

Этот день связывают с почитанием святых покровителей сапожников, Криспина и Криспиниана, и отмечают мастерством, традициями и искренней благодарностью к тем, кто создаёт и сохраняет обувь для каждого из нас.

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