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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич пропустит последний предсезонный матч из-за травмы ноги

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получил легкое растяжение левой икроножной мышцы во время выезда техасской команды в Испанию и не сыграет в последнем предсезонном матче против «Детройта» в пятницу.

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